Дебиторскую задолженность в 71 млн рублей выставили на торги в Ростове

В Ростове-на-Дону повторно выставили на торги права требования краткосрочных долговых обязательств (дебиторскую задолженность) на общую сумму в 71,1 млн рублей. Информация указана на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Указанные долги принадлежат банку-банкроту, в отношении которого ранее открыли конкурсное производство. Реализуются права требования к двум компаниям, также оказавшимся в стадии банкротства.
Общая начальная цена двух лотов составляет 71,1 млн рублей. Первый лот оценили в 57,8 млн рублей, второй — в 13,2 млн рублей.
Ранее права требования уже пытались продать, тогда общая начальная цена составляла 79 млн рублей. Новые торги в электронном формате назначены на 8 декабря 2025 года. Стартовую стоимость лотов теперь должны снизить на 10%.
