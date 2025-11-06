Ричмонд
Дебиторскую задолженность в 71 млн рублей выставили на торги в Ростове

Права банка на дебиторскую задолженность решили снова выставить на торги в донской столице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону повторно выставили на торги права требования краткосрочных долговых обязательств (дебиторскую задолженность) на общую сумму в 71,1 млн рублей. Информация указана на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Указанные долги принадлежат банку-банкроту, в отношении которого ранее открыли конкурсное производство. Реализуются права требования к двум компаниям, также оказавшимся в стадии банкротства.

Общая начальная цена двух лотов составляет 71,1 млн рублей. Первый лот оценили в 57,8 млн рублей, второй — в 13,2 млн рублей.

Ранее права требования уже пытались продать, тогда общая начальная цена составляла 79 млн рублей. Новые торги в электронном формате назначены на 8 декабря 2025 года. Стартовую стоимость лотов теперь должны снизить на 10%.

