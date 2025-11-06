Юрист Виноградов: лучше всего проверять пенсионные накопления в ноябре

Ранее, эксперт рассказал, как самозанятым накопить на пенсию. По закону, с данным режимом не обязательно вносить пенсионные отчисления, но внося их добровольно, можно сформировать пенсию. Самозанятые могут, например, вступить в добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и отчислять взносы в Соцфонд, пишет Российская газета.