Юрист Виноградов: лучше всего проверять пенсионные накопления в ноябре

Доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ назвал ноябрь самым удачным месяцем, чтобы проверить свои пенсионные накопления и уладить все спорные вопросы.
Действующее законодательство не устанавливает специальных «критических сроков» именно на этот месяц, и за перерасчетом пенсии граждане могут обращаться в любое время года.
Но ноябрь обладает рядом практических преимуществ, во-первых, в этот месяц в отличие от декабря, в СФР поступает меньше запросов и быстрее будет получен ответ.
— Выше вероятность того, что все необходимые корректировки будут внесены до конца календарного года, — говорит юрист в беседе с RT.
Важно проверить нестраховые периоды (служба в армии по призыву, время ухода за детьми, уход за пожилыми родственниками), не всегда это время отражается автоматически.
Стоит подтвердить стаж работы в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если таковой имеется.
— Аналогичной проверки требует учет советского стажа до 1991 года, а также периодов работы в 1990-х, когда могли происходить сбои в документообороте, — объяснил Виноградов.
Тем временем, с 1 ноября некоторые российские пенсионеры начали получать повышенную пенсию. Индексация коснулась тех, кому в октябре 2025 года исполнилось 80 лет. Вырастут размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Средняя страховая пенсия россиян по старости превысит 29 тыс. рублей в 2027 году. А к концу 2025 года учетом индексаций составит 25 128,68 рубля, пишет «Газета.Ru».
Ранее, эксперт рассказал, как самозанятым накопить на пенсию. По закону, с данным режимом не обязательно вносить пенсионные отчисления, но внося их добровольно, можно сформировать пенсию. Самозанятые могут, например, вступить в добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и отчислять взносы в Соцфонд, пишет Российская газета.