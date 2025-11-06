Ричмонд
Самолёт-разведчик ВВС США вновь кружит над Чёрным морем

Американский самолёт Boeing RC-135U вновь замечен вблизи побережий Крыма и Краснодарского края.

Источник: Комсомольская правда

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U с позывным JAKE37 снова замечен в небе над Черным морем. Это произошло всего через несколько дней после его предыдущего подобного полета. Вылетел он, по информации канала SHOT, снова с британской базы США в Милденхолле.

Самолет продолжает полет в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, вблизи побережий Крыма и Краснодарского края.

Основная функция Boeing RC-135U Combat Sent — ведение стратегической разведки путем перехвата радиоэлектронных сигналов и мониторинга на суше, море и в воздухе. Информация, которую он собирает, имеет высокий приоритет. Так, она может немедленно направляться к президенту США, министру обороны и другим ключевым лицам в командовании.

Напомним, что утром 4 ноября над Черным морем пролетел разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135U. Тогда он проследовал над акваторией Крыма, а в районе Сочи развернулся и взял курс обратно.