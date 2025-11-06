Самолёт-разведчик ВВС США вновь кружит над Чёрным морем

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U с позывным JAKE37 снова замечен в небе над Черным морем. Это произошло всего через несколько дней после его предыдущего подобного полета. Вылетел он, по информации канала SHOT, снова с британской базы США в Милденхолле.
Самолет продолжает полет в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, вблизи побережий Крыма и Краснодарского края.
Основная функция Boeing RC-135U Combat Sent — ведение стратегической разведки путем перехвата радиоэлектронных сигналов и мониторинга на суше, море и в воздухе. Информация, которую он собирает, имеет высокий приоритет. Так, она может немедленно направляться к президенту США, министру обороны и другим ключевым лицам в командовании.
Напомним, что утром 4 ноября над Черным морем пролетел разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135U. Тогда он проследовал над акваторией Крыма, а в районе Сочи развернулся и взял курс обратно.