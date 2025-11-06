Пассажиры парома Трабзон — Сочи ждут швартовки больше 12 часов

Пассажиры первого за 14 лет паромного рейса из Турции в РФ сообщили, что их судно более 12 часов ждет разрешения зайти в порт.
Из турецкого Трабзона паром Seabridge вышел в среду, 5 ноября, с 20 пассажирами на борту. Через 12 часов он подошел к Сочи, где с тех пор ожидает швартовки в нескольких милях от берега.
— Мы весь день находимся на борту. В 09:30 прибыли в Сочи, но нас не впускают ни туда, ни назад. По последней информации, паром не получил разрешение на вход в российские воды, — цитирует пассажирку Татьяну РИА Новости.
— Покормили лепешкой с котлетой, чаем и колой. Капитан сказал, что будем стоять на рейде, пока нас не примут в порт, — заявил супруг женщины.
Еще один пассажир судна Саид Закиров сообщил, что он собирался с семьей вылететь в четверг, 6 ноября, в Уфу через Минеральные воды, однако из-за задержки они упустили эти рейсы.
Ранее гендиректор ООО «СВС Шиппинг», член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян сообщил агентству, что паромная линия «Сочи — Трабзон — Сочи» зарегистрирована в Министерстве транспорта России, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.
5 ноября впервые за последние 14 лет из Трабзона в Сочи отправился пассажирский паром. Судно Seabridge, вмещающее до 450 человек и 20 фур или 200 легковых машин, начало свой путь в 21:10 по московскому времени.