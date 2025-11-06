Депутат Кривоносов: усложнение выдачи «шенгена» не закроет Европу для россиян

По словам депутата, речь идет не о запрете на выдачу шенгенских виз, а об искусственном усложнении процедуры. Могут быть увеличены сроки, созданы административные барьеры. Это усложнит поездки и сократит турпоток в массовом сегменте на 40−50%.
— Но полностью «закрыть» Европу для россиян невозможно: каждая страна сохраняет право выдавать визы по своим национальным правилам — в гуманитарных, деловых или учебных целях, — говорит депутат в беседе с Газета.ru.
По его мнению, большинство тех, кто обращается за визами для учебы, лечения или на однократный въезд, продолжат их получать в прежнем режиме.
Сергей Кривоносов также отметил, что Россия традиционно действует на принципах взаимности, но «визовую изоляцию» наша страна не поддерживает. Так что ограничивать въезд иностранных туристов в Россию не будут. Вместо этого развивается система электронных виз, что упрощает процедуру получения разрешения.
Тем временем, в посольстве Франции в России заявили, что распространяющиеся сообщения о подготовке ограничений на выдачу виз российским гражданам — ложь, пишет газета Известия.
Тем временем, Иордания с 13 декабря отменит визы для россиян. Резкого увеличения потока по этому направлению в России не ждут, но теперь путешественников ждет меньше бумажных формальностей и небольшая экономия средств — около 20 долларов, пишет Life.ru.