Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Кривоносов: усложнение выдачи «шенгена» не закроет Европу для россиян

Турпоток россиян в Европу после усложнения процедуры выдачи шенгенских виз сократится.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов ответил, могут ли для россиян полностью закрыть Европу, отказывая в шенгенских визах. Подобная инициатива прозвучала в ЕС.

По словам депутата, речь идет не о запрете на выдачу шенгенских виз, а об искусственном усложнении процедуры. Могут быть увеличены сроки, созданы административные барьеры. Это усложнит поездки и сократит турпоток в массовом сегменте на 40−50%.

— Но полностью «закрыть» Европу для россиян невозможно: каждая страна сохраняет право выдавать визы по своим национальным правилам — в гуманитарных, деловых или учебных целях, — говорит депутат в беседе с Газета.ru.

По его мнению, большинство тех, кто обращается за визами для учебы, лечения или на однократный въезд, продолжат их получать в прежнем режиме.

Сергей Кривоносов также отметил, что Россия традиционно действует на принципах взаимности, но «визовую изоляцию» наша страна не поддерживает. Так что ограничивать въезд иностранных туристов в Россию не будут. Вместо этого развивается система электронных виз, что упрощает процедуру получения разрешения.

Тем временем, в посольстве Франции в России заявили, что распространяющиеся сообщения о подготовке ограничений на выдачу виз российским гражданам — ложь, пишет газета Известия.

Тем временем, Иордания с 13 декабря отменит визы для россиян. Резкого увеличения потока по этому направлению в России не ждут, но теперь путешественников ждет меньше бумажных формальностей и небольшая экономия средств — около 20 долларов, пишет Life.ru.