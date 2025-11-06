В Чехии по указанию спикера со здания парламента сняли украинский флаг

Новый спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура, занявший этот пост в среду, 5 ноября, на следующий же день потребовал снять с здания парламента украинский флаг, который висел там с февраля 2022 года в знак поддержки Киева.
«Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — написал Окамура в своём посте в соцсети Х.
Уточняется, что действия новоиспеченного спикера вызвали критику представителей прежней праволиберальной коалиции. Так, депутаты Чешской пиратской партии вывесили украинские флаги из окон своих кабинетов в знак протеста.
Окамура — лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия»), которое на парламентских выборах 3−4 октября получило 7,78% голосов и 15 мандатов. Вместе с победителем выборов АНO («Акция недовольных граждан») и движением «Автомобилисты» они сформировали новую правящую коалицию, от которой Окамура и был выдвинут спикером. В тайном голосовании он получил 107 голосов из 200. Формирование нового правительства поручено лидеру АНO Андрею Бабишу.
Накануне появилась информация о возможной отставке действующего правительства Чехии. Известно, что совсем недавно завершилось учредительное собрание Палаты депутатов парламента.