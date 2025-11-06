Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чехии по указанию спикера со здания парламента сняли украинский флаг

Флаг Украины висел на здании парламента Чехии с 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Новый спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура, занявший этот пост в среду, 5 ноября, на следующий же день потребовал снять с здания парламента украинский флаг, который висел там с февраля 2022 года в знак поддержки Киева.

«Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — написал Окамура в своём посте в соцсети Х.

Уточняется, что действия новоиспеченного спикера вызвали критику представителей прежней праволиберальной коалиции. Так, депутаты Чешской пиратской партии вывесили украинские флаги из окон своих кабинетов в знак протеста.

Окамура — лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия»), которое на парламентских выборах 3−4 октября получило 7,78% голосов и 15 мандатов. Вместе с победителем выборов АНO («Акция недовольных граждан») и движением «Автомобилисты» они сформировали новую правящую коалицию, от которой Окамура и был выдвинут спикером. В тайном голосовании он получил 107 голосов из 200. Формирование нового правительства поручено лидеру АНO Андрею Бабишу.

Накануне появилась информация о возможной отставке действующего правительства Чехии. Известно, что совсем недавно завершилось учредительное собрание Палаты депутатов парламента.