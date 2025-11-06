В Чехии по указанию спикера со здания парламента сняли украинский флаг

Окамура — лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия»), которое на парламентских выборах 3−4 октября получило 7,78% голосов и 15 мандатов. Вместе с победителем выборов АНO («Акция недовольных граждан») и движением «Автомобилисты» они сформировали новую правящую коалицию, от которой Окамура и был выдвинут спикером. В тайном голосовании он получил 107 голосов из 200. Формирование нового правительства поручено лидеру АНO Андрею Бабишу.