Психотерапевт раскрыла, как место жительства и климат влияют на стресс

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что вместе с тревогой приходит агрессия, а за агрессией следуют нервные расстройства. Но и молчаливый, сдержанный человек может переживать не меньше, чем тот, кто фонтанирует эмоциями. Считается, что интровертов стресс буквально парализует. Тем, кто не в силах справиться с волнением самостоятельно, важно вовремя обратиться за помощью к специалисту.