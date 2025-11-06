Психотерапевт раскрыла, как место жительства и климат влияют на стресс

Стрессовые ситуации случаются в быту постоянно, при этом, реакция человека на них может различаться в зависимости от условий проживания. Об этом заявила в беседе с изданием «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
— Особенно тяжело стресс переносят те, кто живет в неблагоприятных условиях — шумных районах, холодном климате. Постепенно организм изнашивается, а привычное напряжение становится нормой, — объяснила медик.
Доктор уточнила, что причинами бытового стресса могут быть не только ссоры с близкими, дедлайны или финансовые проблемы, но и шум за окном, серое небо и тесный транспорт.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что вместе с тревогой приходит агрессия, а за агрессией следуют нервные расстройства. Но и молчаливый, сдержанный человек может переживать не меньше, чем тот, кто фонтанирует эмоциями. Считается, что интровертов стресс буквально парализует. Тем, кто не в силах справиться с волнением самостоятельно, важно вовремя обратиться за помощью к специалисту.