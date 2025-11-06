Ричмонд
Названы нетипичные признаки заражения паразитами

Медэксперт Кашух: слабость и бессонница могут указывать на заражение паразитами.

Источник: Комсомольская правда

Заражение паразитами зачастую сложно заподозрить, при этом, состояние человека может ухудшаться — наблюдаться вялость, слабость или расстройство ЖКТ. Об этих и других симптомах заражения рассказала «РИАМО» врач-эксперт Екатерина Кашух.

— Самостоятельно диагностировать у себя паразитов довольно сложно. Признаками могут быть слабость, снижение аппетита, расстройство пищеварения, кожный зуд, высыпания, аллергическая реакция, бессонница, — отметила доктор.

По ее словам, заниматься профилактическим лечением от паразитов опрометчиво, так как эти меры имеют целый ряд противопоказаний. Лучше сдать анализы и точно узнать о состоянии организма.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что острая глистная инвазия имеет ярко-выраженные симптомы, включая и повышение температуры, и самые различные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, и даже со стороны легких. Однако, важно определить тип паразитов, так как лекарства, которые действуют на одних, могут не подействовать на других.