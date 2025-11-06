Названы нетипичные признаки заражения паразитами

Заражение паразитами зачастую сложно заподозрить, при этом, состояние человека может ухудшаться — наблюдаться вялость, слабость или расстройство ЖКТ. Об этих и других симптомах заражения рассказала «РИАМО» врач-эксперт Екатерина Кашух.
— Самостоятельно диагностировать у себя паразитов довольно сложно. Признаками могут быть слабость, снижение аппетита, расстройство пищеварения, кожный зуд, высыпания, аллергическая реакция, бессонница, — отметила доктор.
По ее словам, заниматься профилактическим лечением от паразитов опрометчиво, так как эти меры имеют целый ряд противопоказаний. Лучше сдать анализы и точно узнать о состоянии организма.
