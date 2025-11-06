6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Брестской области зарегистрировано 26 ДТП по вине нетрезвых водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Большие выходные — это долгожданное время для отдыха, встреч с близкими и путешествий. В эти периоды на дорогах наблюдается резкий рост аварийности, часто связанный с безответственным поведением отдельных участников дорожного движения. Чтобы предотвратить беду каждому из нас необходимо проявить максимальную бдительность и ответственность.
Основными виновниками трагедий в такие дни становятся нетрезвые водители. «Под воздействием алкоголя притупляются реакции, ухудшается координация движений, искажается восприятие скорости и расстояния. Автомобиль в руках нетрезвого человека превращается в неуправляемое орудие смерти. Не менее опасны и нетрезвые пешеходы или велосипедисты, которые, игнорируя элементарные правила безопасности, могут неожиданно выйти на проезжую часть, став причиной экстренного торможения или наезда», — сообщили в УВД.
Отдельная категория риска — это лица, не имеющие права управления транспортным средством. Отсутствие навыков, незнание правил дорожного движения и пренебрежение законом создают непредсказуемые и крайне опасные ситуации на дороге.
С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 26 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 9 человек погибли и 21 человек травмирован. По вине лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, произошло 30 ДТП, в которых 12 человек погибли и 28 человек получили травмы.
«За этими цифрами стоят невосполнимые потери: оборванные жизни, тяжелые травмы, искалеченные судьбы и горе, которое остается с семьями навсегда. Именно поэтому ключевую роль в предотвращении таких бед играет небезразличие каждого из нас. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек собирается сесть за руль автомобиля, велосипеда или, будучи нетрезвым, направляется к проезжей части, не оставайтесь в стороне», — отметили в УВД. -0-