С начала года в Брестской области зарегистрировано 26 ДТП по вине нетрезвых водителей

«За этими цифрами стоят невосполнимые потери: оборванные жизни, тяжелые травмы, искалеченные судьбы и горе, которое остается с семьями навсегда. Именно поэтому ключевую роль в предотвращении таких бед играет небезразличие каждого из нас. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек собирается сесть за руль автомобиля, велосипеда или, будучи нетрезвым, направляется к проезжей части, не оставайтесь в стороне», — отметили в УВД. -0-