Волгоградцев просят не пробовать на вкус черные ягоды в ЦПКиО

Как сообщают представители дирекции ЦПКиО, плоды хоть и выглядят вполне аппетитными, однако являются декоративными и несъедобными.
Кусты бирючины были высажены на территории парка семь лет назад. Сегодня большая их часть располагается на второстепенных аллеях с низким пешеходным потоком. Вместо бирючины служба благоустройства парка ежегодно пополняет зеленый фонд другими насаждениями.
К примеру, за последние несколько лет здесь появилось около 14,5 тысячи кустарников. В настоящий момент они украшают главные аллеи, входные группы аттракционов и активностей.
Кроме того, волгоградцам напоминают: все кустарники и деревья регулярно обрабатываются химикатами от вредителей. Именно поэтому не стоит дегустировать растения, произрастающие в парке.