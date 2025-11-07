Волгоградцев просят не пробовать на вкус черные ягоды в ЦПКиО

Кусты бирючины были высажены на территории парка семь лет назад. Сегодня большая их часть располагается на второстепенных аллеях с низким пешеходным потоком. Вместо бирючины служба благоустройства парка ежегодно пополняет зеленый фонд другими насаждениями.