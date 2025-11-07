Ричмонд
Волгоградцев просят не пробовать на вкус черные ягоды в ЦПКиО

Там созрели кустарники бирючины, известной в народе как «волчья ягода».

Источник: t.me/moyparkrf

Как сообщают представители дирекции ЦПКиО, плоды хоть и выглядят вполне аппетитными, однако являются декоративными и несъедобными.

Кусты бирючины были высажены на территории парка семь лет назад. Сегодня большая их часть располагается на второстепенных аллеях с низким пешеходным потоком. Вместо бирючины служба благоустройства парка ежегодно пополняет зеленый фонд другими насаждениями.

К примеру, за последние несколько лет здесь появилось около 14,5 тысячи кустарников. В настоящий момент они украшают главные аллеи, входные группы аттракционов и активностей.

Кроме того, волгоградцам напоминают: все кустарники и деревья регулярно обрабатываются химикатами от вредителей. Именно поэтому не стоит дегустировать растения, произрастающие в парке.