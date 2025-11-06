Овечкин стал лидером рейтинга Forbes: спортсмена оценили по трём критериям

Российский хоккеист клуба «Вашингтон» Александр Овечкин возглавил рейтинг Forbes по ценности личного бренда среди действующих российских спортсменов и тех, кто выступает под нейтральным статусом. Об этом сообщается на официальном сайте Forbes.
Известно, что в основу рейтинга легли три ключевых критерия: популярность в СМИ, активность и численность аудитории в соцсетях, а также вовлечённость фанатов. Именно по этим показателям Овечкин занял первую строчку.
Уточняется, что на втором месте в топе — бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев, а третьим стал боксёр Артур Бетербиев.
Кроме них, в топ-10 вошли такие известные спортсмены, как Дмитрий Бивол, теннисист Даниил Медведев, бойцы MMA Шарабутдин Магомедов, Магомед Анкалаев, а также Макар Игнатов, Пётр Ян и теннисистка Мирра Андреева.
Ранее забросившего 900-ю шайбу хоккеиста Овечкина назвали первой звездой дня в НХЛ. Такое признание хоккеист получил после домашней встречи с «Сент-Луис Блюз».