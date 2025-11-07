Ричмонд
Яркую белку Превоста показали в Ленинградском зоопарке

Белочка родом из Юго-Восточной Азии.

Источник: t.me/lenzoopark

В Ленинградском зоопарке посетители могут познакомиться с белкой Превоста из джунглей Юго-Восточной Азии. Этот необычный представитель животного мира обитает среди лиан и растительности на значительной высоте, питаясь фруктами, семенами, орехами, почками, насекомыми и даже птичьими яйцами. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

— Почти всю жизнь она проводит на высоте 20 метров, прыгая по веткам и питаясь плодами, — уточнили в пресс-службе. Сотрудники зоопарка также рассказали, что яркая окраска белки Превоста служит не только для красоты, но и для маскировки. Черная спина, белые бока и рыжий живот помогают ей сливаться с окружающей средой, создавая иллюзию света и тени среди листвы.

Напомним, ранее в Ленинградском зоопарке обезьянкам-игрункам подарили большую тыкву вместе с шишками и насекомыми.