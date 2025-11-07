Яркую белку Превоста показали в Ленинградском зоопарке

— Почти всю жизнь она проводит на высоте 20 метров, прыгая по веткам и питаясь плодами, — уточнили в пресс-службе. Сотрудники зоопарка также рассказали, что яркая окраска белки Превоста служит не только для красоты, но и для маскировки. Черная спина, белые бока и рыжий живот помогают ей сливаться с окружающей средой, создавая иллюзию света и тени среди листвы.