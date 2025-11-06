NYT: бриллиант Габсбургов «Флорентиец» свыше 50 лет тайно хранился в Канаде

Внук Карла I в разговоре с изданием заявил, что сведения о бриллианте «держались в секрете из уважения к жене императора Ците». Карл Габсбург-Лотарингский отметил, что она сообщила о том, где находится драгоценность, лишь сыновьям Роберту и Рудольфу, а также попросила, чтобы семья «хранила молчание» в течение ста лет после смерти Карла I, который скончался в 1922 году.