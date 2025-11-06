NYT: бриллиант Габсбургов «Флорентиец» свыше 50 лет тайно хранился в Канаде

Династия Габсбургов более 50 лет прятала бриллиант «Флорентиец», который считался похищенным либо утерянным, сообщается в материале американского издания The New York Times.
Газета ссылается на информацию, полученную от потомков правителей Австрийской империи". Они рассказали, что драгоценность тайно хранилась в сейфе канадского банка.
«Настоящая история бриллианта, впервые рассказанная потомками Карла I, заключается в том, что он никуда не пропадал. Он хранился в банковском сейфе в Канаде с тех пор, как семья бежала туда в разгар Второй мировой войны», — говорится в публикации.
Внук Карла I в разговоре с изданием заявил, что сведения о бриллианте «держались в секрете из уважения к жене императора Ците». Карл Габсбург-Лотарингский отметил, что она сообщила о том, где находится драгоценность, лишь сыновьям Роберту и Рудольфу, а также попросила, чтобы семья «хранила молчание» в течение ста лет после смерти Карла I, который скончался в 1922 году.
«Императрица продолжала хранить бриллианты до отъезда из Бельгии незадолго до оккупации нацистами в 1940 году. Когда семья покидала страну, Цита взяла с собой бриллианты, среди которых был и “Флорентиец”. В 1953 году она вернулась в Европу, но оставила бриллианты под защитой банка в Квебеке, название которого не называется», — сказано в материале.
Братья Габсбурги-Лотарингские решили выставлять бриллиант в Канаде «в знак благодарности стране за его сохранность». Кроме того, по данным издания, ювелир Кристоф Кёхерт подтвердил, что речь идёт о подлинном бриллианте.
Напомним, по одной из легенд, происхождение «Флорентийца» связано с династией Медичи из Италии. Также считалось, что после падения австрийской династии его могли «украсть, поделить или перепродать».
Масса бриллианта составляет 137 карат. Он имеет светло-жёлтый цвет с небольшим зелёным отливом.
Ранее сообщалось, что драгоценности династии Романовых продали на аукционе за 885 тысяч долларов.