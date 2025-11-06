«Не надо лицемерить»: депутат Останина раскритиковала свадьбу SHAMAN с Мизулиной

Депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала свадьбу певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Донецке. Она назвала ее «показной».
Парламентарий заявила, что считает церемонию циничным лицемерием и неуважением к военным в зоне спецоперации. Она отметила, что ей неудобно за главу ДНР Дениса Пушилина, которого, по ее мнению, «вовлекли в это действие». Он тоже присутствовал на бракосочетании.
— Понятно, что Пушилин сделал это не по собственному желанию. Если вы туда из своих богатых московских гнездышек направились, то не надо лицемерить и демонстрировать свою причастность к тем событиям, которые происходят у нас в Донбассе и Луганске, — высказалась Останина в беседе с порталом Msk1.ru.
Также она назвала более полезный, по ее мнению, повод приехать в Донецк.
— Прилететь туда даже не без благотворительного концерта. Мы же понимаем, сколько денег у одного и другого. Одна распиливает бюджет, второй распиливает бюджет, и приехали, чтобы зарегистрироваться в ЗАГСе, показать свою одежду и уехать. Это неуважение к тем ребятам, которые сейчас в зоне СВО. Надо показывать парней, которые иногда просят отпуск для того, чтобы приехать домой и повидаться с любимой, — подчеркнула депутат.
В СМИ, по телевидению и в социальных сетях следует больше рассказывать о том, как складывается судьба участников спецоперации, добавила она.
Образы Екатерины Мизулиной и SHAMAN в стиле милитари в ЗАГСе являются продуманными, вызывающими, но уместными. Такое мнение выразил дизайнер Дмитрий Шишкин.
«Вечерняя Москва» рассказала об истории отношений SHAMAN и Мизулиной, а также об их предыдущих романах.
5 ноября стало известно, что пара предстала в ЗАГСе в образах от бренда Yves Saint Laurent. Артист надел хлопковую куртку-рубашку цвета хаки стоимостью 167 500 рублей, а невеста появилась в хлопковой куртке того же цвета за 150 000 рублей.