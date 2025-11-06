«Не надо лицемерить»: депутат Останина раскритиковала свадьбу SHAMAN с Мизулиной

— Прилететь туда даже не без благотворительного концерта. Мы же понимаем, сколько денег у одного и другого. Одна распиливает бюджет, второй распиливает бюджет, и приехали, чтобы зарегистрироваться в ЗАГСе, показать свою одежду и уехать. Это неуважение к тем ребятам, которые сейчас в зоне СВО. Надо показывать парней, которые иногда просят отпуск для того, чтобы приехать домой и повидаться с любимой, — подчеркнула депутат.