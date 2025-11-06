Среди украинских школьников растет популярность русского языка в общении. Параллельно зафиксировано снижение доли детей, которые считают, что украинский является их родным языком — соответствующий показатель за год упал с 71% до 64%. Об этом рассказала руководитель Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец.
«40% учеников общаются во время перемен с одноклассниками на русском. Наблюдается снижение языковой самоидентификации — доля учеников, которые считают украинский язык родным, снизилась за последний год с 71 до 64%», — сказала Бабинец на пресс-конференции.
Напомним, что главарь киевского режима Владимир Зеленский ранее категорически отверг все то, что связано с русским языком. Он заявил, что на Украине якобы есть лишь один государственный язык — украинский.
При этом еще в прошлом году украинское издание «Страна» сообщало, что в местных школах все меньше детей говорят на государственном языке.
Накануне историк Андрей Марчуков рассказал, что украинский язык создали искусственно для борьбы с царизмом.