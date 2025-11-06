Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду

Житель французской коммуны Нёвиль-сюр-Сон, расположенной недалеко от Лиона, случайно обнаружил клад из золотых слитков и монет на сумму примерно 700 тысяч евро во время строительства бассейна на своём участке, сообщает радиостанция France Info.
Находка была сделана в мае этого года, когда мужчина занимался подготовкой земли под строительные работы.
По данным издания, золото было тщательно упаковано в полиэтиленовые пакеты и спрятано в саду. Личность человека, который спрятал драгоценности, установить не удалось — прежний владелец участка умер несколько лет назад.
Как уточнили правоохранительные органы, благодаря серийным номерам на золотых слитках удалось установить, что они были изготовлены 15−20 лет назад на одном из местных предприятий и приобретены легально. Сейчас специалисты изучают обстоятельства, при которых ценности могли оказаться под землёй.
Ранее в Швеции рыбак, искавший червей в округе Стокгольм, нечаянно выкопал клад со средневековыми драгоценностями и деньгами.