Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду

Как уточнили правоохранительные органы, благодаря серийным номерам на золотых слитках удалось установить, что они были изготовлены 15−20 лет назад на одном из местных предприятий и приобретены легально. Сейчас специалисты изучают обстоятельства, при которых ценности могли оказаться под землёй.