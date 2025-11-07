Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Тавифы 7 ноября на Дедовские плачи

Собрали приметы и запреты на 7 ноября, когда отмечают день Тавифы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 7 ноября вспоминает святую Тавифу. В народе отмечают день Тавифы. Есть еще одно название — Дедовский плачи. Оно связано с тем, что 7 ноября всегда идут или дожди, или снег.

Что нельзя делать 7 ноября.

Женщинам не следует плакать 7 ноября. Считалось, что это может привести к неприятностям. Запрещено есть хлеб. Это могло спровоцировать тяжелый год.

Что можно делать 7 ноября.

По традиции, в названный день пекли пироги и блины. Ими было принято угощать всех нуждающихся.

Согласно приметам, большое число листьев на деревьях предупреждает о затяжной зиме. В том случае, если на небе тусклые звезды, то 7 ноября будет холодным.

