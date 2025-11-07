Что можно и нельзя делать в день Тавифы 7 ноября на Дедовские плачи

Православная церковь 7 ноября вспоминает святую Тавифу. В народе отмечают день Тавифы. Есть еще одно название — Дедовский плачи. Оно связано с тем, что 7 ноября всегда идут или дожди, или снег.
Что нельзя делать 7 ноября.
Женщинам не следует плакать 7 ноября. Считалось, что это может привести к неприятностям. Запрещено есть хлеб. Это могло спровоцировать тяжелый год.
Что можно делать 7 ноября.
По традиции, в названный день пекли пироги и блины. Ими было принято угощать всех нуждающихся.
Согласно приметам, большое число листьев на деревьях предупреждает о затяжной зиме. В том случае, если на небе тусклые звезды, то 7 ноября будет холодным.
Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
Ранее мы писали, что Беларуси долги по налогам могут начать списывать автоматически.
Кроме того, компания «Санта Бремор» ответила на жалобы белорусов из-за новой упаковки.