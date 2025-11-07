Народный календарь. Почему нельзя заниматься рукоделием 10 ноября

10 ноября православная церковь продолжает чтить память великомученицы Параскевы.
В этот день запрещается любое рукоделие, будь то вязание или шитье. В противном случае можно навлечь на себя беду. Также считалось, что тот, кто много смеется 10 ноября, потом будет долго плакать. В эту дату рекомендуется вести себя очень сдержанно.
Также в этот день нельзя мыть полы. Беременным женщинам не стоит давать деньги в долг кому-либо. Иначе судьба ребенка окажется в чужих руках.
Приметы погоды:
10 ноября иней на деревьях — будет мороз.
Утром туман — грядет оттепель.
Ореал возле луны — будет буран.
Именины отмечают: Терентий, Степан, Прасковья, Неонила, Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Кузьма, Иван, Максим, Павел, Николай.