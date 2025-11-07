Народный календарь. Почему нельзя заниматься рукоделием 10 ноября

В этот день запрещается любое рукоделие, будь то вязание или шитье. В противном случае можно навлечь на себя беду. Также считалось, что тот, кто много смеется 10 ноября, потом будет долго плакать. В эту дату рекомендуется вести себя очень сдержанно.