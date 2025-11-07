День холодца и День рисования на запотевшем стекле: какие праздники отмечают в России и мире 7 ноября

В шведской кухне есть необычны десерт — кладдкака, который представляет из себя шоколадный липкий торт. Согласно опросам, в Швеции ежедневно съедают до двух миллионов кладдкака, поэтому в 2008 году был учрежден День шоколадного липкого торта. Он похож на американский брауни, но у него более плотная текстура и мягкая тягучая середина. Обычно этот десерт подают со взбитыми сливками, шариком ванильного мороженого или свежей клубникой.