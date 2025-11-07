День холодца и День рисования на запотевшем стекле: какие праздники отмечают в России и мире 7 ноября

7 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День холодца, День рисования на запотевшем стекле и День шоколадного липкого пирога.
День холодца.
День холодца справляется с целью отметить значимость этого блюда в русской культуре, а также популяризировать его среди населения России и других стран. В основе холодца — концентрированный мясной бульон, который содержит много полезных для организма веществ.
День рисования на запотевшем стекле.
День рисования на запотевшем стекле стали отмечать для того, чтобы вдохновить людей на творчество и эксперименты, используя запотевшее стекло в качестве своеобразного холста. Считается, что если нарисовать на нем свою мечту, то она обязательно сбудется.
День шоколадного липкого торта.
В шведской кухне есть необычны десерт — кладдкака, который представляет из себя шоколадный липкий торт. Согласно опросам, в Швеции ежедневно съедают до двух миллионов кладдкака, поэтому в 2008 году был учрежден День шоколадного липкого торта. Он похож на американский брауни, но у него более плотная текстура и мягкая тягучая середина. Обычно этот десерт подают со взбитыми сливками, шариком ванильного мороженого или свежей клубникой.