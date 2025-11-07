На Красной площади открывается музей в честь 84-й годовщины парада в Москве

Также на выставке представлены образцы знаменитых агитационных плакатов «Окна ТАСС» — самого известного художественного проекта агентства в годы войны. «Осенью 1941 года труд тассовцев, отказавшихся уехать в эвакуацию и продолжавших выпуск “Окон ТАСС” в городе, оказавшемся на осадном положении, стал сродни подвигу на фронте. Работать приходилось напряженно, сутками не выходя из редакции и задыхаясь от едких паров растворителей низкого качества — из-за светомаскировки нельзя было открывать окна и двери для проветривания помещений. В ночь скорая помощь вывозила из мастерской от трех до шести человек в тяжелом состоянии», — отмечается в сообщении.