В России запустят проверку счетов получателей детских пособий: кого коснется

В 2026 году в России стартует эксперимент по контролю за денежными оборотами семей, претендующих на детские выплаты. На первом этапе, который охватит Подмосковье и два автономных округа (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский), Соцфонд будет анализировать данные о движении средств по счетам всех членов семьи, полученные от налоговой службы и банков. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Уточняется, что выплаты прекратят, если годовые поступления средств окажутся в два раза больше официального дохода семьи. В расчет войдут не только зарплаты, пенсии и прочие выплаты, но и будет проведена оценка имущества (недвижимости, автомобилей) и вкладов. Однако заемные деньги, счета ИП и доходы от продажи имущества учитываться не станут.
Как уточнили в министерстве, если начальные этапы эксперимента пройдут успешно, то с 1 октября по 31 декабря 2026 года в этих регионах будет запущен третий этап. В его рамках информацию об объемах денежных потоков на счетах семьи начнут использовать для принятия решения о выплате единого пособия.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что анализ финансовых оборотов будет производиться автоматически, без требования предоставления каких-либо справок от граждан.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой увеличить порог нуждаемости для выделения пособий одиноким родителям.