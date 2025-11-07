В России запустят проверку счетов получателей детских пособий: кого коснется

В 2026 году в России стартует эксперимент по контролю за денежными оборотами семей, претендующих на детские выплаты. На первом этапе, который охватит Подмосковье и два автономных округа (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский), Соцфонд будет анализировать данные о движении средств по счетам всех членов семьи, полученные от налоговой службы и банков. Об этом сообщает пресс-служба министерства.