СМИ: Бойцы 159-й бригады ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области

Военные 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщило ТАСС, ссылаясь на представителя российских силовых структур.

Он рассказал, что данная бригада состоит из уголовников, дезертиров и калек. Солдаты из нее не хотят воевать и массово сдаются в плен группировке войск «Север».

— Комбриг ВСУ Александр Демчук пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот, — цитирует источник агентство.

По его словам, для этого комбриг даже привлек свою малолетнюю дочь и заставляет ее читать на камеру заготовленные тексты для видео в Сети.

Российская армия ударила по элитным войскам ВСУ во время церемонии награждения в Днепропетровской области, написало британское издание The Telegraph. По данным источника, под атаку попали построения 35-й бригады ВСУ. Украинский журналист Дмитрий Святненко уточнил, что на церемонии собирались лучшие летчики и пехотинцы бригады.