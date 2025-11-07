Первоклассник выстрелил в учительницу: теперь она получит 10 миллионов долларов

В американском штате Виргиния суд обязал школу выплатить компенсацию в 10 миллионов долларов бывшей учительнице, пострадавшей от нападения шестилетнего ученика. Об этом сообщила местная газета Virginian-Pilot.
Уточняется, что трагедия произошла в январе 2023 года, когда ученик принёс в класс пистолет и выстрелил в свою преподавательницу Абигайль Цвернер. Она получила ранения в руку и грудь. Женщина подала в суд на замдиректора школы Эбони Паркер, утверждая, что та не обратила внимания на сообщения о наличии оружия у ребёнка.
Присяжные приняли решение о выплате компенсации в размере 10 миллионов долларов после 5,5 часов обсуждений. Известно, что учительница изначально требовала 40 миллионов. Ожидается, что средства будут предоставлены из страхового фонда школьного совета.
Замдиректор школы Эбони Паркер в декабре предстанет перед судом по новому обвинению — в неисполнении должностных обязанностей.
Также известно, что мать мальчика уже осуждена на четыре года лишения свободы за хранение оружия. Ранее сообщалось о случае, когда в Новой Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату.