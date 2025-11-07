Первоклассник выстрелил в учительницу: теперь она получит 10 миллионов долларов

Уточняется, что трагедия произошла в январе 2023 года, когда ученик принёс в класс пистолет и выстрелил в свою преподавательницу Абигайль Цвернер. Она получила ранения в руку и грудь. Женщина подала в суд на замдиректора школы Эбони Паркер, утверждая, что та не обратила внимания на сообщения о наличии оружия у ребёнка.