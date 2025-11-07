Горилка, сало и миллион под скатерть: Почему Джоли, Ван Дамм и другие звёзды вдруг полюбили Украину

На эту инициативу жёстко отреагировали в МИД России и даже Администрации Президента. Там Джорджа и Амаль (это супруга актёра) Клуни, а также сотрудников их фонда назвали безумцами и обвинили в «травле по политическим мотивам и этническому признаку». После этого владелец Clooney Foundation for Justice публично оправдывался, что, мол, его подчинённая просто «неправильно выразилась», а сам он против журналистов никогда бы не пошёл, хотя бы потому, что и сам является сыном журналиста.