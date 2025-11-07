Им заплатили 20 миллионов. Первый прайс-лист голливудской «солидарности».
Очередной визит Анджелины Джоли на Украину, закончившийся скандалом с её «охранником», которого местный ТЦК решил мобилизовать прямо из кортежа кинозвезды, снова поставил вопрос неожиданно массового наплыва популярных западных артистов на Украину ребром.
Ряд иностранных СМИ заподозрил подвох в этой показательной солидарности, посчитав, что яркие появления в Киеве, встречи с Зеленским и критика в адрес России могут быть хорошо оплачены. Американское издание E! News даже опубликовало прайс-лист с гонорарами актёров, посетивших Киев с 2022 года.
По мнению издания, финансировало визиты суперзвёзд в Незалежную агентство USAID. Согласно полученным журналистами данным, за поездку в Киев Анджелина Джоли получила не менее 20 млн долларов. Немалая сумма досталась и её коллеге — Орландо Блуму — 8 млн долларов. Также денежные средства за визиты получили Шон Пенн (5 млн), Бен Стиллер (4 млн) и Жан-Клод Ван Дамм — в размере 1,5 млн долларов.
Впрочем, все они могли поехать и бесплатно, ведь именно западный политический истеблишмент до сих пор обеспечивал им славу и заработки, удерживая в обойме востребованных артистов.
И благодарность этих медийных личностей измеряется не только градусом русофобии, транслируемой ими на концертах, страницах журналов и газет, экранах ТВ и в Интернете, но и вполне конкретными суммами денег — все они жертвуют часть своего заработка на нужды Демократической партии США.
Схема Джоли: отдать 200 тысяч Соросу, чтобы получить 20 млн за визит.
Связь Анджелины Джоли с глобалистами легко проследить по её активной общественной деятельности в благотворительных фондах и организациях, которым, как пишут, самая высокооплачиваемая актриса Голливуда перечисляет деньги.
Самый примечательный в этом плане — американский Фонд правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) — организации, которая официально борется за «расовую справедливость, равенство и инклюзивное общество», а на деле приложила руку ко всем основным расовым проблемам в США.
Согласно данным американских специализированных источников, Анджелина Джоли является одним из крупнейших частных лиц — спонсоров этой организации. Всего она перечислила в LDF 200 тысяч долларов.
При этом сам фонд содержится на деньги ряда одиозных глобалистских организаций. Крупнейшие спонсоры, перечисляющие организации миллионы долларов, — это Фонд Рокфеллера, Фонд Джорджа Сороса и Фонд Форда. В управлении LDF тоже находятся неслучайные люди — среди них, например, Джонатан Сорос — сын Джорджа Сороса и президент семейного хедж-фонда Soros Fund Management.
На фоне изложенного у многих может возникнуть вопрос «со звёздочкой»: заплатила ли Джоли откат из заплаченных ей USAID 20 млн долларов и если да, то сколько?
Леди Гага и её «благотворительный» фонд: куда на самом деле уходят деньги.
Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (это настоящее имя Леди Гаги) пошла ещё дальше. Официально она не любит Россию за то, что у нас её якобы однажды задержали за полуголое дефиле на Красной площади — дескать, приняли за путану. Никаких официальных свидетельств этому, кроме слов самой поп-дивы, разумеется, нет, но певицу это, кажется, вообще не смущает.
— России нужно было арестовать меня, когда у них была возможность. Как были тупыми, так и остались, — заявила она со сцены своим фанатам на концерте в Лас-Вегасе в 2022 году.
Впрочем, реальность совсем другая. В отличие от донатящей Соросам Джоли артистка сама учредила фонд The Born This Way Foundation (BTWF). Заявленные цели благородны: «вдохновлять молодёжь и строить для неё лучшее сообщество» (что бы это ни значило).
Организация Гаги работает под крышей Фонда Макартуров (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation) и так называемого Калифорнийского фонда (California Endowment). Первый в России тратил миллионы долларов на поддержку таких организаций, как «Мемориал»*, «Комитет против пыток»* и прочих правозащитных проектов, впоследствии внесённых в реестр иноагентов, и в итоге был изгнан из страны.
Второй работает непосредственно в США, считается лево-либеральным и там под соусом поддержки обездоленных семей, нац- и сексменьшинств в реальности готовит активистов для уличной протестной деятельности. Обе структуры тесно работали в интересах демократов и участвовали в инициативах Барака Обамы и Джо Байдена.
Полмиллиона Байдену: Чем Клуни оплатил свою «борьбу» с Россией.
Голливудский актёр Россию не любит профессионально — за это, похоже, отвечает его собственный благотворительный фонд «За справедливость» (Clooney Foundation for Justice). В мае 2024 года директор по юридическим вопросам фонда Анна Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки»* заявила, что организация планирует добиваться уголовного преследования за пределами РФ всех российских журналистов, освещающих СВО.
На эту инициативу жёстко отреагировали в МИД России и даже Администрации Президента. Там Джорджа и Амаль (это супруга актёра) Клуни, а также сотрудников их фонда назвали безумцами и обвинили в «травле по политическим мотивам и этническому признаку». После этого владелец Clooney Foundation for Justice публично оправдывался, что, мол, его подчинённая просто «неправильно выразилась», а сам он против журналистов никогда бы не пошёл, хотя бы потому, что и сам является сыном журналиста.
Как выяснил Life.ru, на прошлых президентских выборах он перечислил Фонду победы Джо Байдена (Biden Victory Fund) полмиллиона долларов, став среди частных лиц одним из крупнейших спонсоров избирательной кампании экс-президента США.
Ранее он также оплачивал избирательные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы, а вот в прошлом году спонсировать комитет президентской кампании Камалы Харрис — «Харрис в президенты» — почему-то не стал.
Спонсоры демократов: Как Пенн и Стиллер зарабатывают на политике.
Бывшему мужу певицы Мадонны, актёру Шону Пенну, в 2022 году российский МИД запретил въезд в страну. Артист известен не только визитами в Киев, но и яркими заявлениями в адрес руководства России. По его словам, во время его единственной встречи с Владимиром Путиным в 2001 году российский президент произвёл на него впечатление человека, которому можно верить. А вот в 2022 году Пенн вдруг почувствовал себя обманутым и очень обиделся на Россию.
Пенна, как и Джоли, обвиняют в том, что он зарабатывает деньги на визитах на Украину. Однако и без этого артист, похоже, многим обязан своим покровителям в американском истеблишменте. Благодаря этой поддержке он до сих пор в обойме востребованных американских деятелей культуры. И его благодарность вполне конкретно измеряется деньгами.
Шон Пенн известен как спонсор многих избирательных кампаний кандидатов от демократов. Например, только в Фонд победы Камалы Харрис он отстегнул почти 40 тысяч долларов. Кроме неё, жертвовал деньги Хиллари Клинтон, демократическим комитетам и прочим демократам калибром помельче, избиравшимся на различные выборные должности в США.
Его друг — талантливый американский комедийный актёр, сценарист, режиссёр и продюсер Бен Стиллер, также приезжавший на Украину поддержать Зеленского и попавший в тот же стоп-лист российского министерства, — сам состоит в Демократической партии США.
Стиллер даже превзошёл Пенна по количеству перечисляемых средств на различные избирательные кампании. Его пожертвования измеряются десятками тысяч долларов за раз. В числе получателей —кандидаты в президенты Барак Обама, Джо Байден, Хиллари Клинтон, госсекретарь Джон Керри, сенаторы от разных штатов, партийные комитеты и подразделения.
На чьи деньги Лоуренс и Керри ведут свою борьбу.
Голливудская кинозвезда и обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс отметилась тем, что в 2017 году на пресс-конференции фильма «Мама!» в Лондоне выставила за дверь российских журналистов — по её требованию организаторы попросили их покинуть помещение. Тогда Лоуренс обосновала своё решение расплывчато, заявив, что оно, мол, носит «политический» характер. Позже в одном из интервью актриса рассказала, что Россия вызывает у неё негативные ассоциации.
Объяснение такому поведению может быть довольно простым: Лоуренс родилась в консервативной религиозной семье, болевшей за русофоба Джона Маккейна. А позже звезда метнулась к женщинам-демократкам (возможно, из женской солидарности — Лоуренс везде позиционирует себя как феминистку) — активно поддерживала Хиллари Клинтон, а позже отстёгивала тысячи долларов на поддержку Камалы Харрис.
Любимый многими актёр-комик Джим Керри ещё с 2010-х озабочен проблемой вмешательства России в свободные выборы США. Настолько, что даже прервал своё сотрудничество с компанией Facebook**, потому что, по его мнению, «компания делает недостаточно, чтоб остановить русскую пропаганду». Life.ru выяснил, что Керри — давний спонсор Национального комитета Демократической партии США, туда он перечислил 20 тысяч долларов.
*Организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.
**Часть компании Meta, признанной в России террористической организацией.