Водителя Джоли отпустили из ТЦК в Николаевской области﻿

В Николаевской области Украины отпустили водителя из кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли, которого ранее задержали сотрудники местного военкомата. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в командовании Сухопутных войск.
После разъяснения норм законодательства о мобилизации мужчине разрешили покинуть территорию территориального центра комплектования.
В пресс-службе Сухопутных войск пояснили, что 6 ноября с мужчиной провели разъяснительную беседу о его обязанностях в рамках действующего законодательства. После этого он покинул здание военкомата, инцидент был исчерпан.
Ранее сообщалось, что задержанный сотрудниками ТЦК является гражданином Украины 1992 года рождения. У мужчины при проверке не оказалось военно-учетных документов, он является офицером запаса и у него нет оснований для отсрочки.