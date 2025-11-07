Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителя Джоли отпустили из ТЦК в Николаевской области﻿

Мужчину отпустили после разъяснения норм законодательства о мобилизации.

Источник: Аргументы и факты

В Николаевской области Украины отпустили водителя из кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли, которого ранее задержали сотрудники местного военкомата. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в командовании Сухопутных войск.

После разъяснения норм законодательства о мобилизации мужчине разрешили покинуть территорию территориального центра комплектования.

В пресс-службе Сухопутных войск пояснили, что 6 ноября с мужчиной провели разъяснительную беседу о его обязанностях в рамках действующего законодательства. После этого он покинул здание военкомата, инцидент был исчерпан.

Ранее сообщалось, что задержанный сотрудниками ТЦК является гражданином Украины 1992 года рождения. У мужчины при проверке не оказалось военно-учетных документов, он является офицером запаса и у него нет оснований для отсрочки.