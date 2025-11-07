RTBF: Аэропорт Брюсселя вновь на 30 минут приостановил работу из-за БПЛА

Аэропорт Брюсселя снова временно приостановил работу — на этот раз на 30 минут, и вновь из-за появления неопознанных беспилотников. Об этом сообщает телеканал RTBF.
По их данным, вечером 6 ноября несколько рейсов либо задержались в воздухе, либо были перенаправлены на другие аэродромы. Уточняется, что данные меры были предприняты из-за дронов, замеченных рядом с воздушной гаванью. В результате сам аэропорт закрылся примерно на полчаса.
Напомним, пару дней назад Бельгия также закрыла своё воздушное пространство — аэропорт Брюсселя не принимал и не отправлял самолёты. Это произошло из-за обнаружения беспилотников в районе воздушной гавани. Тогда же сообщали, что рейсы перенаправляют в Германию и Нидерланды.
Ранее неизвестные беспилотники привели к сбоям в аэропортах Норвегии и Дании.