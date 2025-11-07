Рэпер Канье Уэст извинился перед раввином за слова о евреях и Гитлере

Артист добавил, что сталкивался с различными проблемами, в том числе с биполярным расстройством, поэтому некоторые из его идей доходили до крайности, и что он забывал о защите окружающих его людей и о себе самом. Рэпер пояснил, что это похоже на ситуацию, когда вы уходите из дома, оставив своего ребёнка, а он идёт и разгромляет кухню, гараж и гостиную, и когда вы возвращаетесь, то несёте за это ответственность, потому что это ваш ребёнок.