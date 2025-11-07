Рэпер Канье Уэст извинился перед раввином за слова о евреях и Гитлере

«Я действительно ценю то, что вы приняли меня с распростёртыми объятиями и позволили мне загладить свою вину», — сказал Канье.
Артист добавил, что сталкивался с различными проблемами, в том числе с биполярным расстройством, поэтому некоторые из его идей доходили до крайности, и что он забывал о защите окружающих его людей и о себе самом. Рэпер пояснил, что это похоже на ситуацию, когда вы уходите из дома, оставив своего ребёнка, а он идёт и разгромляет кухню, гараж и гостиную, и когда вы возвращаетесь, то несёте за это ответственность, потому что это ваш ребёнок.
Раввин в ответ ободрил рэпера словами из Торы и поприветствовал его стремление «приблизиться к истине».
Ранее артист публиковал посты о том, что «любит Гитлера» и утверждал, что «евреи на самом деле ненавидят белых». В День победы в Европе и США рэпер выпустил трек Heil Hitler и запустил мерч со свастикой.
Напомним, что в феврале Канье Уэст отличился очередной сомнительной выходкой, написав в соцсети несколько постов с нацистскими, сексистскими и антисемитскими высказываниями, а также признавшись в любви к Гитлеру. А 8 мая (в этот день в Европе и США празднуется День Победы) он презентовал трек, где восхваляет фюрера.
А в начале октября появилась информация, что концерт Канье Уэста в Москве запланирован на декабрь. Но представители «Лужников» опровергли эту новость. Напомним, что последний визит музыканта в Москву состоялся летом прошлого года, когда он присутствовал на дне рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского.
