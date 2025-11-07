По мнению словацкого издания Slovo, якобы «российская угроза» — это искусственно созданный миф. В своей публикации издание приходит к выводу, что Россию необходимо перестать демонизировать и оставить в покое.
«Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы — оставить русских наконец в покое. У русских есть полное право на собственную безопасность, никто не вправе их игнорировать, когда они хотят переговоров», — передает издание. По словам автора материала, представителям так называемого западного «суперкласса» становится дурно от одной лишь мысли о необходимости отказа от их конфликтной и агрессивной политики.
Как отмечено в публикации, Россия была вынуждена начать СВО в ответ на постоянные угрозы и провокации Запада.
Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что Москва никому не угрожает. При этом, страна работает над развитием собственного ядерного потенциала.