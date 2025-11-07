Ричмонд
Дмитрий Миляев представил Владимиру Путину предложения по развитию детского и юношеского спорта

Губернатор Тульской области принял участие в заседании Совета при Президенте РФ в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Дмитрий Миляев, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», представил Владимиру Путину предложения по развитию детского и юношеского спорта. Глава Тульской области выступил с докладом на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Совещание под руководством главы государства прошло в Самаре в рамках XIII Международного форума «Россия — спортивная держава». Заседание было посвящено вопросу вовлечения детей и молодежи в занятия физкультурой и совершенствованию инфраструктуры детского спорта.

Дмитрий Миляев представил предложения комиссии Госсовета РФ, отметив, что в сфере развития детского спорта остаются вопросы, требующие решения, в том числе касающиеся совершенствования нормативно-правового регулирования.

«Реализация обозначенных предложений будет способствовать достижению национальных целей и решению амбициозной задачи: вовлечению в спорт каждого российского ребёнка, совершенствованию его физического развития, воспитания и образования. Комплексный подход позволит детям и молодым людям раскрыть и максимально реализовать свой потенциал», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор предложил отнести услуги негосударственных организаций по физической подготовке детей к образовательной деятельности и ввести в этой сфере лицензирование с последующим государственным контролем. Он также допустил возможность выдачи таких лицензий индивидуальным предпринимателям, работающим без наемных сотрудников.

Кроме того, Дмитрий Миляев предложил поручить Министерству спорта РФ формирование в единой информационной системе общего реестра негосударственных организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность. Про его словам, эта мера позволить упорядочить учет таких организаций.

Еще одно предложение Госсовета касается развития видов спорта, распространенных в менее чем 50% регионов России. Дмитрий Миляев отметил, что такие виды спорта требуют урегулирования правил и порядка присвоения разрядов и званий.

Губернатор рассказал, что число молодых людей, постоянно занимающихся спортом, за последние годы возросло. При этом доля молодежи призывного возраста, годной к прохождению военной службы без ограничений по здоровью, не увеличивается. Дмитрий Миляев предложил зафиксировать в отраслевых стратегических документах показатель «доля граждан призывного возраста с удовлетворительным уровнем физической подготовленности к военной службе», обеспечив ежегодный мониторинг.

Губернатор поблагодарил Владимира Путина за поддержку российского спорта и особое внимание к развитию детского спорта. Он также подчеркнул: доля детей, занимающихся физкультурой, составляет 93%, что превышает запланированные показатели концепции детско-юношеского спорта на 2024 и 2030 годы.