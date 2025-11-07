Дмитрий Миляев представил Владимиру Путину предложения по развитию детского и юношеского спорта

Губернатор рассказал, что число молодых людей, постоянно занимающихся спортом, за последние годы возросло. При этом доля молодежи призывного возраста, годной к прохождению военной службы без ограничений по здоровью, не увеличивается. Дмитрий Миляев предложил зафиксировать в отраслевых стратегических документах показатель «доля граждан призывного возраста с удовлетворительным уровнем физической подготовленности к военной службе», обеспечив ежегодный мониторинг.