Губернатор Дмитрий Миляев представил экспозицию комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт»

На стенде комиссии Госсовета приводится подробная информация о развитии спорта в разных регионах России, в том числе в Тульской, Московской, Ленинградской и Свердловской областях. Данные содержат статистику о количестве людей, регулярно занимающихся спортом, о строительстве спортивных сооружений, развитии адаптивного спорта. Кроме того, на стенде представлены лучшие спортивные достижения страны: экспозиция рассказывает об олимпийских чемпионах и призерах за всю историю российского спорта.