Губернатор Дмитрий Миляев представил экспозицию комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт»

Глава Тульской области Дмитрий Миляев представил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко экспозицию комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Физическая культура и спорт». Выставочный стенд открылся в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
Дмитрий Миляев, возглавляющий профильную комиссию Госсовета, рассказал Дмитрию Чернышенко о структуре экспозиции и продемонстрировал наиболее интересные показатели.
«На стенде представлены ключевые направления работы и лучшие практики регионов по развитию одной из важнейших сфер государственной политики — физической культуры и спорта», — сообщил Дмитрий Миляев.
Он отметил, что российские регионы активно включились в работу по созданию спортивной инфраструктуры, популяризации спорта и здорового образа жизни. Комиссия постоянно выявляет лучшие практики и проводит их обобщение и систематизацию, предлагая, таким образом, наиболее эффективные меры по развитию физкультуры и спорта.
Еще одно важное направление работы комиссии Госсовета — правовое регулирование. Особое внимание уделяется развитию адаптивного, корпоративного, детско-юношеского и студенческого спорту.
На стенде комиссии Госсовета приводится подробная информация о развитии спорта в разных регионах России, в том числе в Тульской, Московской, Ленинградской и Свердловской областях. Данные содержат статистику о количестве людей, регулярно занимающихся спортом, о строительстве спортивных сооружений, развитии адаптивного спорта. Кроме того, на стенде представлены лучшие спортивные достижения страны: экспозиция рассказывает об олимпийских чемпионах и призерах за всю историю российского спорта.
Напомним, глава Тульской области Дмитрий Миляев возглавил комиссию Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» в июле 2024 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
На форуме «Россия — спортивная держава» Дмитрий Миляев заключил ряд соглашений в сфере развития физкультуры и спорта. В частности, губернатор подписал документ о сотрудничестве с руководителем Центрального спортивного совета государственной службы Сергеем Качушкиным. Стороны договорились о совместном проведении в 2026 году первой Всероссийской открытой спартакиады для государственных, федеральных и муниципальных служащих.