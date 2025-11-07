Вступили в силу новые факторы влияния на доллар. Что ждёт курс рубля на следующей неделе

На нацвалюту может постепенно начать оказывать давление сезонная активизация спроса на импорт, тогда как экспортная выручка может, напротив, сокращаться на фоне санкционных эффектов и относительно низких цен на энергоресурсы. Кроме того, накопившие значительные объёмы валюты на депозитах экспортёры могут по мере необходимости в рублях выходить на рынок с крупными валютными продажами, что на низколиквидном рынке может смещать курс на 2−3% в течение одного дня. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.