Вступили в силу новые факторы влияния на доллар. Что ждёт курс рубля на следующей неделе

Каких событий ждут на валютном рынке с 10 ноября.
Минфин с 10 ноября по 4 декабря собирается продавать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 2,7 млрд рублей. Ежедневный объём операций окажется в эквиваленте 0,1 млрд рублей. Это в шесть раз меньше, чем в предыдущий период, который длился с 7 октября по 7 ноября. Такая ситуация может создать давление на рубль. При этом на следующей неделе факторов влияния на курс валют станет больше.
После ноябрьских праздников рубль начал неделю с ослабления. В центре внимания инвесторов оказалось решение ОПЕК+ расширить квоты на добычу нефти с декабря: картель сделал ставку на умеренное наращивание объёмов в ответ на стабилизацию мирового спроса. Для рубля это стало ключевым фактором: рынок воспринял рост предложения как сигнал к возможному снижению нефтяных котировок. На эти моменты обратил внимание аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.
Дополнительное давление оказали коррекция на рынке энергоносителей и временное снижение притока экспортной выручки после праздничной паузы. В ноябре заседания по ключевой ставке не предусмотрено, поэтому курс рубля будет зависеть преимущественно от риторики регулятора и ожиданий рынка по инфляции.
— Последние заявления представителей ЦБ касались сохранения жёсткой денежно-кредитной политики, что должно ограничивать темпы ослабления рубля, но не способно кардинально развернуть тренд без поддержки сырьевого рынка. В ближайшее время основными драйверами останутся нефть, геополитика и закрытие налогового периода, — отметил Алексей Лоссан.
На нацвалюту может постепенно начать оказывать давление сезонная активизация спроса на импорт, тогда как экспортная выручка может, напротив, сокращаться на фоне санкционных эффектов и относительно низких цен на энергоресурсы. Кроме того, накопившие значительные объёмы валюты на депозитах экспортёры могут по мере необходимости в рублях выходить на рынок с крупными валютными продажами, что на низколиквидном рынке может смещать курс на 2−3% в течение одного дня. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
— Отметим при этом укрепление самого доллара на мировом рынке: индекс DXY у 100 п. — на трёхмесячных пиках. Политическая неопределённость в США затянулась: шатдаун правительства уже побил рекорд по длительности. Если партии договорятся о финансировании, глобальный доллар пойдёт вниз. Через кросс-курсы и сырьевые цены это может найти отклик и в рубле, который, соответственно, может получить некоторую поддержку, — пояснил Александр Шепелев.
По его словам, важной информацией будут отчёты Росстата по инфляции 7 и 12 ноября и возможные сигналы регулятора. Рост вероятности снижения ключевой ставки в декабре может ослаблять позиции рубля. Кроме того, ежемесячные отчёты ОПЕК и МЭА (12 и 13 ноября) могут оказать локальное влияние на нефтяные цены.
— На следующей неделе валютный рынок будет реагировать сразу на несколько факторов — и часть из них может задать краткосрочное направление рублю. Во-первых, ожидаются данные по инфляции в США, которые напрямую повлияют на ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Если инфляция окажется выше прогноза, рынки могут временно вернуть ожидания более жёсткой политики, а это укрепит доллар на мировом рынке и создаст косвенное давление на рубль, — рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
Во-вторых, инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС и ЕЦБ. Любые сигналы о будущем уровне ставок способны изменить глобальный спрос на валюты развивающихся стран.
Третий фактор — динамика нефтяных котировок. Рынок сейчас крайне чувствителен к любым новостям от ОПЕК+ и статистике по запасам нефти. Если нефть будет удерживаться в диапазоне выше 65 долларов, рубль получит локальную поддержку. При падении цен к 60 долларам за баррель давление на рубль усилится.
— Четвёртое — внутренние данные: на следующей неделе Минфин начнёт новые аукционы по размещению ОФЗ. Если спрос будет высоким в сочетании с жёсткой ДКП — это будет означать сохранение интереса к рублёвым активам, что поможет сдерживать ослабление рубля. Кроме того, участники рынка продолжат оценивать вероятность следующего шага ЦБ по ключевой ставке, — добавила Гаянэ Замалеева.
Каким будет курс рубля с 10-го по 16 ноября.
Александр Шепелев считает, что на будущей неделе курс валют будет колебаться в диапазонах 80−83 ₽ за доллар, 93−96 за евро и 11,2 — 11,6 за юань.
— После праздников доллар укрепился к рублю — и эта динамика может сохраниться на ближайшее время. Вероятный диапазон колебаний на следующей неделе — 81−83 ₽ за доллар с кратковременными отклонениями при значимых внешних новостях, — считает Гаянэ Замалеева.
На будущей неделе доллар продолжит курсировать над 80, могут быть попытки выйти к 82 — 82,5. Евро может достичь 95−96 рублей, юань превысить 11,5. Такой прогноз сделал инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.
Ключевые факторы влияния, по его словам, это изменение баланса импорта и экспорта. Сезонно он меняется против рубля — импорт ближе к концу года растёт, а экспорт снижается. Скажутся и разовые продажи валюты экспортёрами. В условиях заградительных ставок по кредитам компании продают дополнительные объёмы валюты для финансирования растущих рублёвых расходов.
— В первой декаде ноября валютный рынок находится в спокойной динамике: заметных колебаний курсов не ожидаем. Ситуация остаётся сбалансированной в пределах осеннего диапазона: 78−85 рублей за доллар, 90−98 рублей за евро и 11 — 11,7 рубля за юань. Поддержку рублю по-прежнему оказывает высокая ключевая ставка. Медленное восстановление импорта способствует сохранению положительного сальдо торгового баланса, что также играет в пользу национальной валюты. В то же время давление на рубль оказывают внешнеполитические риски и признаки замедления экономического роста, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.
На следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 80−83 ₽ — с тяготением к верхней границе. Рубль сохранит стабильность благодаря высоким процентным ставкам, которые делают его привлекательным для размещения средств. Заметные изменения возможны только при резком ухудшении внешнего фона или неожиданных корректировках в параметрах валютных операций регуляторов. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.
В целом, по его словам, российский валютный рынок входит в завершающую часть года с умеренно позитивными перспективами для рубля.