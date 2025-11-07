Ричмонд
Выход GTA 6 снова перенесли, теперь на ноябрь 2026 года

Компания Take-Two Interactive объявила о новом переносе выхода долгожданной игры Grand Theft Auto VI. Первоначально релиз ожидался осенью 2025 года, затем дату сдвинули на май 2026-го, а теперь фанатам придётся ждать ещё полгода до 19 ноября 2026 года.

Источник: Life.ru

В компании подчеркнули, что дополнительное время необходимо разработчикам Rockstar Games для доведения проекта до высокого уровня качества, которого ждут игроки.

GTA 6 остаётся одной из самых ожидаемых игр, и эксперты прогнозируют, что она может стать одной из самых продаваемых в истории, сообщает агентство Bloomberg. Rockstar Games обещает игрокам высокий уровень детализации и проработки мира.

Ранее Life.ru писал, что в США откроют курс истории на основе серии GTA. Университет Теннесси будет использовать игры франшизы для изучения социальных и культурных процессов с 1980-х годов. Преподаватели считают, что GTA помогает игрокам лучше понять историю и географию США.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.