Выход GTA 6 снова перенесли, теперь на ноябрь 2026 года

В компании подчеркнули, что дополнительное время необходимо разработчикам Rockstar Games для доведения проекта до высокого уровня качества, которого ждут игроки.
GTA 6 остаётся одной из самых ожидаемых игр, и эксперты прогнозируют, что она может стать одной из самых продаваемых в истории, сообщает агентство Bloomberg. Rockstar Games обещает игрокам высокий уровень детализации и проработки мира.
Ранее Life.ru писал, что в США откроют курс истории на основе серии GTA. Университет Теннесси будет использовать игры франшизы для изучения социальных и культурных процессов с 1980-х годов. Преподаватели считают, что GTA помогает игрокам лучше понять историю и географию США.
