В России вводятся штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

«Ведение санкций направлено на своевременное выполнение указанными лицами установленных законодательством требований в целях обеспечения качественного прохождения отопительного периода в муниципальных образованиях. Без аварий с обеспечением установленной температуры в зданиях и в жилых помещениях», — уточнил собеседник РИА Недвижимость. По словам Колесникова, за нарушение установленных норм должностные лица могут понести наказание в форме штрафа, не превышающего 10 тысяч рублей, тогда как для юридических лиц предусмотрена санкция в размере до 40 тысяч рублей.