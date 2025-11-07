Ученый раскрыл, насколько опасна надвигающаяся сильнейшая магнитная буря

Ожидаемая на 7 ноября магнитная буря вызвала беспокойство в обществе из-за прогнозов о возможных сбоях в спутниковой связи, авиасообщении и энергосистемах. Однако ученые РАН уточняют, что предстоящее явление относится к бурям среднего класса и не является редким событием, в отличие от исторических катастроф, таких как «Событие Кэррингтона» 1859 года, когда из строя вышли телеграфные системы по всей Европе и Северной Америке.