Вэнс: продолжение шатдауна приведёт к большой нагрузке на ВС США

Продолжение шатдауна правительства Соединённых Штатах станет причиной «большой нагрузки» на вооружённые силы, а также на нацбезопасность США, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
В частности, он предупредил о «ЧС в авиации».
«То, что демократы делают в связи с остановкой работы правительства, действительно беспрецедентно, и хотя администрация защитила жителей США от самых страшных последствий, всё это грядёт, и грядёт скоро: ЧС в авиации, которая приведёт к значительным задержкам в поездках для всех американцев. большая нагрузка на наши вооружённые силы и национальную безопасность», — написал Вэнс в соцсети X*.
По его словам, в настоящее время шатдаун «перешёл из фарса в трагедию».
Ранее министр транспорта Соединённых Штатов Шон Даффи заявил, что распорядится сократить десять процентов рейсов в 40 крупных американских аэропортах. Кроме того, он рассказал, что власти готовы полностью закрыть американское воздушное пространство, если полёты станут небезопасными.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.