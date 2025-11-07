Фермер из США пережил клиническую смерть и рассказал, что встретился с Богом

Житель штата Висконсин Филип Хашейдер сообщил, что после очередного упражнения почувствовал покалывание в предплечьях и сразу же перенесся в потусторонний мир. По его словам, он чувствовал, будто попал в большой амфитеатр, но при этом видел, что «вокруг нет ни неба, ни звезд, ни галактик». Вскоре мужчина понял, что «качается на волнах энергии». Он чувствовал тепло и умиротворение и не хотел покидать это место.