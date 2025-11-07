Фермер из США пережил клиническую смерть и рассказал, что встретился с Богом

Американский фермер пережил шестиминутную клиническую смерть после сердечного приступа в спортивном зале и рассказал, что получил послание от Бога. Об этом написало издание Daily Mirror.
Житель штата Висконсин Филип Хашейдер сообщил, что после очередного упражнения почувствовал покалывание в предплечьях и сразу же перенесся в потусторонний мир. По его словам, он чувствовал, будто попал в большой амфитеатр, но при этом видел, что «вокруг нет ни неба, ни звезд, ни галактик». Вскоре мужчина понял, что «качается на волнах энергии». Он чувствовал тепло и умиротворение и не хотел покидать это место.
Потом фермер увидел огромную золотую сферу, которая была «наполнена вселенными любви». Хашейдер заявил, что в тот момент оказался близок к Богу в том месте, где находится центр бытия.
— Это была отправная точка, и каждый из нас несет в себе ДНК этой энергии Создателя. Она остается с нами, куда бы мы не пошли, — рассказал он порталу.
Вскоре врачам удалось вернуть его к жизни. По их словам, шанс на выживание у фермера не превышал пяти процентов. Американец признался, что возвращение в реальный мир не очень его обрадовало. Он хотел вновь оказаться там, куда попал во время сердечного приступа, но понимал, что не должен бросать свою семью.
Поначалу мужчина не понимал, зачем он побывал в ином мире и почему снова оказался в реальности. Но вскоре во сне ему пришло послание. По его словам, он вернулся, чтобы стать вестником надежды, и это побудило рассказывать о своем опыте. После этого Хашейдер написал книгу «Шесть минут вечности», где описал то, что с ним произошло.
