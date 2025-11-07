Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр Чекунков посетил интерактивную выставку о Дальнем Востоке в национальном центре «Россия»

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетил интерактивную выставку в рамках Дней регионов Дальнего Востока, которая проходит в Национальном центре «Россия». Экспозиция демонстрирует возможности для туризма, образования, работы и жизни в макрорегионе через интерактивные зоны и арт-объекты.

Источник: Life.ru

Интерактивная экспозиция о Дальнем Востоке. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия».

Чекунков отметил, что подобные проекты позволяют сделать Дальний Восток ближе для жителей других регионов. Он подчеркнул, что в дальневосточных регионах создаются новые предприятия, обновляется городская среда, а предпринимателям доступны льготные условия для ведения бизнеса. Особую ценность, по словам министра, представляет участие школьников в качестве экскурсоводов — многие из них уже посещали Дальний Восток и делятся личными впечатлениями с посетителями.

Выставка включает несколько тематических зон. В зоне «Учиться и работать» с помощью технологий дополненной реальности можно познакомиться с различными профессиями, а в зоне «Путешествие» — виртуально покататься на серфинге в Хабаровском крае или на коньках по озеру в Бурятии. Экспозиция будет работать до 30 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, что были представлены логотип и концепция Национального центра «Россия» в Югре. Его планируется открыть в декабре.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше