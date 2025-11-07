Министр Чекунков посетил интерактивную выставку о Дальнем Востоке в национальном центре «Россия»

Интерактивная экспозиция о Дальнем Востоке. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия».
Чекунков отметил, что подобные проекты позволяют сделать Дальний Восток ближе для жителей других регионов. Он подчеркнул, что в дальневосточных регионах создаются новые предприятия, обновляется городская среда, а предпринимателям доступны льготные условия для ведения бизнеса. Особую ценность, по словам министра, представляет участие школьников в качестве экскурсоводов — многие из них уже посещали Дальний Восток и делятся личными впечатлениями с посетителями.
Выставка включает несколько тематических зон. В зоне «Учиться и работать» с помощью технологий дополненной реальности можно познакомиться с различными профессиями, а в зоне «Путешествие» — виртуально покататься на серфинге в Хабаровском крае или на коньках по озеру в Бурятии. Экспозиция будет работать до 30 ноября.
Ранее Life.ru рассказывал, что были представлены логотип и концепция Национального центра «Россия» в Югре. Его планируется открыть в декабре.
