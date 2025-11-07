Ричмонд
Трамп заявил, что Индия в основном прекратила закупать нефть у РФ

Трамп выступил с новым заявлением относительно российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп снова выдает желаемое за действительное. Он заявил, что Индия «в основном» отказалась от приобретения нефти у России.

Так, во время брифинга для прессы в Белом доме президент США сообщил, что его переговорный процесс с индийским премьер-министром Нарендрой Моди по торговой повестке развивается исключительно успешно.

«[Индийские компании] в основном прекратили покупать нефть у России», — сказал американский глава.

Напомним, что Индия является крупным покупателем российской нефти.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что после введения Соединенными Штатами санкций в отношении нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», объемы поставок российской нефти крупнейшим индийским переработчикам якобы могут сократиться до минимальных значений. Однако накануне Турция подтвердила продолжение закупки нефти у России, несмотря на призывы Трампа.

