Названа неутешительная статистика по качеству БАДов в РФ

Мониторинг ЦРПТ и Роспотребнадзор проводили на протяжении полугода по поручению Минпромторга. Проверки проходили в компаниях, у которых система маркировки выявила подозрительное поведение. Среди ключевых признаков нарушений оказались ввод в оборот биодобавок под чужим товарным знаком, наличие нарушений, выявленных Роспотребнадзором за предыдущие полгода, отсутствие в реестрах юридических лиц кода ОКВЭД, соответствующего производству БАДов, или указание в разрешительных документах на товар зарубежного государства в качестве страны-изготовителя. Для борьбы с недобросовестным бизнесом Минпромторг подготовил проект постановления правительства, который наделит ЦРПТ правом официально отказывать в выдаче кодов маркировки псевдопроизводителям до момента устранения всех нарушений.