В Тюменской области обнаружены нелегальные пчелы

«Согласно ФГИС “Меркурий”, ветеринарным врачом ГАУ ТО “Тюменский ветцентр” на пчелопасеке оформляются производственные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию пчеловодства. При сверке сведений о количестве пчелосемей в компоненте “Хорриот” установлено, что пчелы не учтены и не зарегистрированы», — сообщается на сайте регионального Управления Россельхознадзора.