Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области обнаружены нелегальные пчелы

В Тюменской области на пчелопасеке в октябре текущего года были обнаружены незарегистрированные пчелы. Их выявила проверка Россельхознадзора региона у индивидуального предпринимателя.

На пасеке в Тюменской области в октябре обнаружены незарегистрированные пчелы.

В Тюменской области на пчелопасеке в октябре текущего года были обнаружены незарегистрированные пчелы. Их выявила проверка Россельхознадзора региона у индивидуального предпринимателя.

«Согласно ФГИС “Меркурий”, ветеринарным врачом ГАУ ТО “Тюменский ветцентр” на пчелопасеке оформляются производственные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию пчеловодства. При сверке сведений о количестве пчелосемей в компоненте “Хорриот” установлено, что пчелы не учтены и не зарегистрированы», — сообщается на сайте регионального Управления Россельхознадзора.

Пасека принадлежит ИП Кармацких Т. С. Предпринимателю объявлено предостережение, а специалисту ветеринарной службы — предупреждение. Выявленные нарушения необходимо устранить.