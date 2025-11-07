В Тюменской области обнаружены нелегальные пчелы

На пасеке в Тюменской области в октябре обнаружены незарегистрированные пчелы.
В Тюменской области на пчелопасеке в октябре текущего года были обнаружены незарегистрированные пчелы. Их выявила проверка Россельхознадзора региона у индивидуального предпринимателя.
«Согласно ФГИС “Меркурий”, ветеринарным врачом ГАУ ТО “Тюменский ветцентр” на пчелопасеке оформляются производственные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию пчеловодства. При сверке сведений о количестве пчелосемей в компоненте “Хорриот” установлено, что пчелы не учтены и не зарегистрированы», — сообщается на сайте регионального Управления Россельхознадзора.
Пасека принадлежит ИП Кармацких Т. С. Предпринимателю объявлено предостережение, а специалисту ветеринарной службы — предупреждение. Выявленные нарушения необходимо устранить.