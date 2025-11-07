В ГД просят запретить продажу «опьяняющих» орехов на маркетплейсах

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха с психоактивным действием, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат рассказал, что на протяжении последнего месяца в его адрес поступает большое количество обращений от родителей о том, что их дети приобретают на маркетплейсах так называемые «пьяные» орехи, вызывающие галлюцинации и другие опасные для здоровья эффекты.
Парламентарий объяснил, что данная продукция, а именно бетельный орех, обладает психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества.
«Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению её оборота. По результатам проверки необходимо рассмотреть возможность включения данного продукта в перечень веществ, запрещённых к свободному обороту», — сказано в обращении.
Хамзаев рассказал, что в числе последствий отравления данными орехами наблюдаются различные симптомы от головной боли до судорог.
«Во избежание подобных случаев считаю необходимым допускать к размещению на маркетплейсах только полностью сертифицированную и лицензированную продукцию, находящуюся под юрисдикцией Российской Федерации», — заключил он.