Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД просят запретить продажу «опьяняющих» орехов на маркетплейсах

Депутат Хамзаев попросил запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха с психоактивным действием, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Депутат рассказал, что на протяжении последнего месяца в его адрес поступает большое количество обращений от родителей о том, что их дети приобретают на маркетплейсах так называемые «пьяные» орехи, вызывающие галлюцинации и другие опасные для здоровья эффекты.

Парламентарий объяснил, что данная продукция, а именно бетельный орех, обладает психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества.

«Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению её оборота. По результатам проверки необходимо рассмотреть возможность включения данного продукта в перечень веществ, запрещённых к свободному обороту», — сказано в обращении.

Хамзаев рассказал, что в числе последствий отравления данными орехами наблюдаются различные симптомы от головной боли до судорог.

«Во избежание подобных случаев считаю необходимым допускать к размещению на маркетплейсах только полностью сертифицированную и лицензированную продукцию, находящуюся под юрисдикцией Российской Федерации», — заключил он.