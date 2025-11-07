Юноша в Австралии впал в кому после того, как на спор съел слизняка

28 октября сообщалось, что в Бразилии трагический инцидент унес жизни женщины и ее отца после того, как они случайно столкнулись с ульем в аварии. 54-летняя Сильвана да Фатима Браганса да Луш потеряла управление машиной на грунтовой дороге недалеко от своего дома в штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате ДТП автомобиль перевернулся и разрушил улей с пчелами.