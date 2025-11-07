Юноша в Австралии впал в кому после того, как на спор съел слизняка

В Австралии молодой регбист впал в кому после того, как на спор съел слизня во время вечеринки. Об этом сообщило издание Mirror.
— Компания друзей веселилась, когда они заметили жуткое ползучее существо. Они начали размышлять о том, смог бы кто-то из них его съесть. Поддавшись на уговоры, 19-летний Сэм Баллард решил сделать это. Но слизень был заражен легочным червем, — говорится в статье.
После вечеринки он пожаловался на боли в ногах. Юноша предположил, что это произошло из-за съеденного, но мать не придала этому значения.
Позже врачи выявили у Балларда инфекцию мозга, он впал в кому на 420 дней. Медикам удалось его реанимировать, но парень остался парализованным от шеи до носков. У него были проблемы с регуляцией температуры, еду он принимал через зонд. В конце концов его сердце остановилось.
28 октября сообщалось, что в Бразилии трагический инцидент унес жизни женщины и ее отца после того, как они случайно столкнулись с ульем в аварии. 54-летняя Сильвана да Фатима Браганса да Луш потеряла управление машиной на грунтовой дороге недалеко от своего дома в штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате ДТП автомобиль перевернулся и разрушил улей с пчелами.