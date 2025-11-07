Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработчик изменил дату выхода GTA VI: когда ждать игру

Выход игры GTA VI перенесли на ноябрь 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Разработчик видеоигр Rockstar Games повторно отложила выход GTA VI, перенеся его с мая на ноябрь 2026 года. Компания известна такими франшизами, как Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.

«Выпуск Grand Theft Auto VI теперь состоится в четверг, 19 ноября 2026 года», — передает разработчик в соцсети X.

Компания Rockstar Games принесла извинения за задержку с выпуском игры, пояснив, что дополнительные месяцы разработки будут направлены на то, чтобы довести GTA VI до уровня, соответствующего ожиданиям поклонников.

С момента выхода предыдущей части франшизы в 2013 году прошло более десяти лет, когда в декабре 2023 года студия Rockstar Games наконец представила трейлер GTA VI, объявив о планах выпустить игру в 2025 году.

Ранее дата выхода GTA VI была запланирована на осень 2025 года.