Разработчик изменил дату выхода GTA VI: когда ждать игру

Разработчик видеоигр Rockstar Games повторно отложила выход GTA VI, перенеся его с мая на ноябрь 2026 года. Компания известна такими франшизами, как Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.
«Выпуск Grand Theft Auto VI теперь состоится в четверг, 19 ноября 2026 года», — передает разработчик в соцсети X.
Компания Rockstar Games принесла извинения за задержку с выпуском игры, пояснив, что дополнительные месяцы разработки будут направлены на то, чтобы довести GTA VI до уровня, соответствующего ожиданиям поклонников.
С момента выхода предыдущей части франшизы в 2013 году прошло более десяти лет, когда в декабре 2023 года студия Rockstar Games наконец представила трейлер GTA VI, объявив о планах выпустить игру в 2025 году.
Ранее дата выхода GTA VI была запланирована на осень 2025 года.