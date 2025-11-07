Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: аэропорт Брюсселя временно приостановил работу из-за БПЛА

В Бельгии заявили, что полёты были возобновлены через 30 минут.

Источник: Аргументы и факты

Аэропорт в столице Бельгии был временно закрыт из беспилотного летательного аппарата, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от национальной службы управления воздушным движением Skeyes. По её данным, речь идёт о неопознанном беспилотнике.

Чуть позже в Skeyes заявили, что полёты были возобновлены через 30 минут в соответствии со стандартной процедурой «после обнаружения».

Напомним, в среду БПЛА парализовали работу двух самых крупных аэропортов Бельгии — в Брюсселе и Льеже.

Ранее сообщалось, что премьер-министр земли Саксония-Анхальт в ФРГ Райнер Хазелофф опоздал на встречу Брюсселе, так как его рейс задержали из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов в районе международного аэропорта в столице Бельгии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше