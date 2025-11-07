Reuters: аэропорт Брюсселя временно приостановил работу из-за БПЛА

Аэропорт в столице Бельгии был временно закрыт из беспилотного летательного аппарата, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от национальной службы управления воздушным движением Skeyes. По её данным, речь идёт о неопознанном беспилотнике.
Чуть позже в Skeyes заявили, что полёты были возобновлены через 30 минут в соответствии со стандартной процедурой «после обнаружения».
Напомним, в среду БПЛА парализовали работу двух самых крупных аэропортов Бельгии — в Брюсселе и Льеже.
Ранее сообщалось, что премьер-министр земли Саксония-Анхальт в ФРГ Райнер Хазелофф опоздал на встречу Брюсселе, так как его рейс задержали из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов в районе международного аэропорта в столице Бельгии.