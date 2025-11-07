Rockstar Games вновь перенесла дату выхода GTA VI

Компания Rockstar Games, создатель культовых игровых серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, вновь перенесла дату выхода GTA VI — теперь релиз запланирован на 19 ноября 2026 года. Ранее студия планировала выпустить игру 26 мая того же года.
В официальном сообщении, опубликованном в соцсети X*, разработчики выразили сожаление по поводу очередной задержки и поблагодарили поклонников за терпение. В Rockstar подчеркнули, что дополнительное время необходимо для «финальной полировки» проекта, чтобы соответствовать высоким ожиданиям игроков.
GTA VI считается одной из самых ожидаемых видеоигр в истории. По данным компании, перенос релиза позволит довести техническую часть и сюжетную составляющую до идеального состояния, обеспечив игрокам максимальный уровень качества и погружения.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.