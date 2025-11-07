Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Rockstar Games вновь перенесла дату выхода GTA VI

Компания выразила сожаление по поводу очередной задержки и поблагодарила поклонников за терпение.

Источник: Аргументы и факты

Компания Rockstar Games, создатель культовых игровых серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, вновь перенесла дату выхода GTA VI — теперь релиз запланирован на 19 ноября 2026 года. Ранее студия планировала выпустить игру 26 мая того же года.

В официальном сообщении, опубликованном в соцсети X*, разработчики выразили сожаление по поводу очередной задержки и поблагодарили поклонников за терпение. В Rockstar подчеркнули, что дополнительное время необходимо для «финальной полировки» проекта, чтобы соответствовать высоким ожиданиям игроков.

GTA VI считается одной из самых ожидаемых видеоигр в истории. По данным компании, перенос релиза позволит довести техническую часть и сюжетную составляющую до идеального состояния, обеспечив игрокам максимальный уровень качества и погружения.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще создавать фальшивые сайты, на которых пользователям предлагается авторизоваться через игровой сервис Steam якобы для обмена предметами из компьютерных игр.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.