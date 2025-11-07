Ричмонд
В Госдуме хотят запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

Хамзаев попросил запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ГД Султан Хамзаев предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой ввести запрет на свободную продажу психоактивного бетельного ореха через маркетплейсы.

«Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению ее оборота», — следует из текста документа.

По словам депутата, он постоянно получает обращения от родителей, чьи дети покупают на маркетплейсах «пьяные» орехи. Эти продукты, как отмечают граждане, провоцируют галлюцинации и иные опасные последствия для организма.

По словам парламентария, отравление такими орехами вызывает различные негативные последствия для здоровья, включая головные боли и судороги.

Напомним, что ранее среди российских школьников распространилась опасная практика — употребление азиатского бетельного ореха, который вызывает рак ротовой полости.