Водителя Анджелины Джоли отпустили из ТЦК в Николаевской области

После того, как за водителя вступилась Анджелина Джоли, а история получила широкую огласку, в пресс-службе командования Сухопутных войск поспешили выступить с заявлением, что водителя отпустили. 6 ноября с ним провели беседу, «разъяснив требования мобилизационного законодательства», и после этого он покинул территорию территориального центра комплектования (военкомат).