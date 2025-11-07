Ричмонд
Водителя Анджелины Джоли отпустили из ТЦК в Николаевской области

Водителю Джоли «разъяснили требования законодательства» по мобилизации на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Водителя из кортежа Анджелины Джоли, которого ранее задержали в николаевском военкомате, отпустили лишь «после разъяснения ему требований законодательства по мобилизации». Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Сухопутных войсках.

По информации издания, Дмитрий, как оказалось, «не имел подтверждённых оснований для отсрочки». Однако украинская военно-врачебная комиссия сразу признала его пригодным к службе в войсках обеспечения, а сотрудники ТЦК сутки держали его в подвале.

После того, как за водителя вступилась Анджелина Джоли, а история получила широкую огласку, в пресс-службе командования Сухопутных войск поспешили выступить с заявлением, что водителя отпустили. 6 ноября с ним провели беседу, «разъяснив требования мобилизационного законодательства», и после этого он покинул территорию территориального центра комплектования (военкомат).

Ранее KP.RU сообщил, что голливудская актриса Джоли снова появилась на Украине. На этот раз в Херсоне, прогуливаясь по городу в бронежилете с украинским флагом.