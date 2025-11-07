Ричмонд
Число поездок россиян за границу достигло максимума с 2019 года

Россияне в третьем квартале 2025 года совершили более 10,4 миллиона поездок за границу, что стало максимальным показателем с конца 2019 года. Как сообщает РИА «Новости», за июль-сентябрь число выездов увеличилось на 600 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Life.ru

Общее количество зарубежных поездок с начала года достигло 24 миллионов, превысив показатель прошлого года на 1,6 миллиона. Последний раз более высокие значения фиксировались в четвёртом квартале 2019 года, когда было зарегистрировано 10,8 миллиона выездов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз внедряет изменения в визовую политику для граждан России — в результате перестанут выдавать многократные шенгенские визы. Ожидается, что нововведения вступят в силу в течение текущей недели.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.