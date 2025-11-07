Число поездок россиян за границу достигло максимума с 2019 года

Общее количество зарубежных поездок с начала года достигло 24 миллионов, превысив показатель прошлого года на 1,6 миллиона. Последний раз более высокие значения фиксировались в четвёртом квартале 2019 года, когда было зарегистрировано 10,8 миллиона выездов.
Ранее сообщалось, что Европейский союз внедряет изменения в визовую политику для граждан России — в результате перестанут выдавать многократные шенгенские визы. Ожидается, что нововведения вступят в силу в течение текущей недели.
