Число поездок россиян за границу достигло максимума с 2019 года

Россияне в третьем квартале 2025 года совершили более 10,4 миллиона поездок за границу, что стало максимальным показателем с конца 2019 года. Как сообщает РИА «Новости», за июль-сентябрь число выездов увеличилось на 600 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.