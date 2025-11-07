В Ницце выходец из Чечни убил бывшую супругу и ранил 17-летнюю дочь

Во французском городе Ницца уроженец республики Чечня убил 39-летнюю экс-супругу и нанес несколько ножевых ранений 17-летней дочери. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщило издание Nice-matin.
Уточняется, что трагедия произошла 4 ноября около 14:00 в районе Мулен. Нападение случилось на глазах трехлетней дочери погибшей, сказано в статье.
Прокуратура департамента Приморские Альпы сообщила, что подозреваемого задержала полиция в тот же день. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что в декабре 2023 года мужчина уже привлекался к ответственности за домашнее насилие. Его поместили под судебный надзор, а в мае прошлого года освободили, говорится в публикации.
