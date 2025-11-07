Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ницце выходец из Чечни убил бывшую супругу и ранил 17-летнюю дочь

Во французском городе Ницца уроженец республики Чечня убил 39-летнюю экс-супругу и нанес несколько ножевых ранений 17-летней дочери. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщило издание Nice-matin.

Во французском городе Ницца уроженец республики Чечня убил 39-летнюю экс-супругу и нанес несколько ножевых ранений 17-летней дочери. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщило издание Nice-matin.

Уточняется, что трагедия произошла 4 ноября около 14:00 в районе Мулен. Нападение случилось на глазах трехлетней дочери погибшей, сказано в статье.

Прокуратура департамента Приморские Альпы сообщила, что подозреваемого задержала полиция в тот же день. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что в декабре 2023 года мужчина уже привлекался к ответственности за домашнее насилие. Его поместили под судебный надзор, а в мае прошлого года освободили, говорится в публикации.

31 октября в США предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в похищении и убийстве участницы конкурса красоты «Мисс Пенсильвания США» Кады Скотт. Она не вернулась домой 4 октября. Родственники рассказали полиции, что перед этим девушка получала телефонные звонки с угрозами. 15 октября правоохранители задержали 21-летнего Кеона Кинга, который был знаком с ней и переписывался со Скотт незадолго до ее исчезновения.