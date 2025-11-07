WP: бюджетное управление Конгресса США атаковали хакеры

Бюджетное управление Конгресса Соединённых Штатов подверглось взлому со стороны хакеров, сообщает американское издание The Washington Post.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, речь может идти о взломе со стороны «зарубежных хакеров».
«Факт хакерской атаки был выявлен недавно, и теперь существует опасение, что злоумышленники могли получить доступ к переписке между офисами законодателей и аналитиками, а также к внутренней электронной почте и истории сообщений», — говорится в публикации.
При этом представители управления рассказали конгрессменам, что, по их мнению, взлом был выявлен на «ранней стадии».
Кроме того, ряд офисов Конгресса приостановил переписку с управлением по электронной почте.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали системы в нескольких аэропортах в Соединённых Штатах и Канаде и включили по внутренним громкоговорителям пропалестинские аудио с оскорблениями американского и израильского лидеров.