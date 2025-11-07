Ричмонд
WP: бюджетное управление Конгресса США атаковали хакеры

По данным источников, речь может идти о взломе со стороны «зарубежных хакеров».

Источник: Аргументы и факты

Бюджетное управление Конгресса Соединённых Штатов подверглось взлому со стороны хакеров, сообщает американское издание The Washington Post.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, речь может идти о взломе со стороны «зарубежных хакеров».

«Факт хакерской атаки был выявлен недавно, и теперь существует опасение, что злоумышленники могли получить доступ к переписке между офисами законодателей и аналитиками, а также к внутренней электронной почте и истории сообщений», — говорится в публикации.

При этом представители управления рассказали конгрессменам, что, по их мнению, взлом был выявлен на «ранней стадии».

Кроме того, ряд офисов Конгресса приостановил переписку с управлением по электронной почте.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали системы в нескольких аэропортах в Соединённых Штатах и Канаде и включили по внутренним громкоговорителям пропалестинские аудио с оскорблениями американского и израильского лидеров.